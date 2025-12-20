Trasporto pubblico locale invariate le tariffe nel 2026

Il trasporto pubblico locale conferma le tariffe anche per il 2026, garantendo stabilità e continuità ai cittadini. Con l'approvazione del nuovo regime tariffario, dal 1 gennaio la Regione assicura un sistema di servizi su gomma, ferro e mare caratterizzato da chiarezza e affidabilità.

"Con l'approvazione del regime tariffario del trasporto pubblico locale, dal 1 gennaio 2026 la Regione assicura stabilità, continuità e chiarezza al sistema dei servizi su gomma, ferro e mare. L'andamento dell'indice Istat dei prezzi nel settore dei trasporti ci consente di confermare i valori. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

