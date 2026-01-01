Plateatici occuperanno meno stalli in Ztl e le tariffe restano invariate
La giunta comunale di Verona ha approvato le nuove direttive per la concessione degli stalli di sosta destinati ai plateatici, valide per il 2026. Le modifiche consentiranno di occupare meno stalli in ZTL, mantenendo invariate le tariffe. Questa misura mira a ottimizzare l’uso degli spazi e a favorire le attività commerciali senza aumentare i costi per i cittadini.
La giunta comunale di Verona ha approvato nei giorni scorsi nuove direttive per la concessione alle attività economiche degli stalli di sosta destinati a plateatici per il 2026. Un passaggio considerato necessario in attesa di un nuovo regolamento, attualmente in fase di elaborazione, che andrà a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Parcheggi e tariffe, si apre il dibattito. "Non vogliamo che diventi la più cara. Tariffe invariate dal 2012"
