Taranto ex Ilva | emissioni dall’altoforno 4 cappa nera sulla città VeraLeaks
A Taranto, le emissioni dall’altoforno 4 continuano a sollevare preoccupazioni, con una cappa nera visibile sulla città. Luciano Manna di VeraLeaks riporta che, dopo la sentenza del Tribunale di Milano sulla fabbrica ex Ilva, nulla è cambiato e le problematiche ambientali persistono. La situazione ambientale della zona rimane al centro dell’attenzione senza variazioni rispetto al passato.
Scrive Luciano Manna, VeraLeaks: All’indomani della sentenza del Tribunale di Milano nella fabbrica ex Ilva nulla di nuovo. Questa mattina la città si sveglia con una cappa nera di fumi scaricati dall’altoforno4 che sembra essere in fermata per i previsti 60 giorni di manutenzione L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
