Ex Ilva di Taranto riparte Altoforno 2

Questa mattina, l’Altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto si prepara a riprendere a funzionare, dopo due anni di inattività. L’impianto, fermo dal 20 gennaio 2024 per lavori di ripristino, sta per tornare in attività. I lavoratori attendono con ansia questa ripresa, che segna una svolta importante per lo stabilimento. Nei prossimi giorni, si attendono le prime accese fasi di riavvio.

16.00 Dopo due anni di stop tra poco ripartirà l'Altoforno 2 dell'ex Ilva di Taranto,fermo dal 20 gennaio 2024 per interventi di ripristino. L'azienda ha comunicato ai sindacati che "da domani inizieranno le fasi di settaggio degli impianti.Tale attività - fanno sapere Fim Fiom e Uilm- durerà circa 7-10 giorni. Poi si proseguirà col caricamento e il riavvio presumibilmente il 20 febbraio" Al momento è in funzione solo l'altoforno 4, mentre l'1 è ancora sotto sequestro.Il provvedimento disposto dalla Procura il 7 maggio dello scorso anno.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Ilva Taranto

Le trattative tra le amministrazioni straordinarie di Ilva, Acciaierie d’Italia e il fondo americano Flacks Group si avvicinano a un punto decisivo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ilva Taranto

Argomenti discussi: ILVA di Taranto, inquinamento e morte; Morto sul lavoro all’ex Ilva di Taranto, la testimonianza della moglie di Claudio Salamida; Nel nuovo processo sul disastro ambientale dell'ex Ilva di Taranto ci saranno 21 imputati, fra cui Nichi Vendola; Ambiente svenduto, processo bis per Vendola e i Riva per i veleni dell’ex Ilva di Taranto.

Ex Ilva, arrivano a Taranto gli emissari del fondo Usa FlacksFlacks è il fondo che sta trattando con le amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia l'acquisto dell'intera azienda con tutti i suoi stabilimenti ... msn.com

Ex Ilva di Taranto, processo ‘Ambiente Svenduto’: Nichi Vendola tra gli imputatiEx Ilva, Nichi Vendola e il processo ‘Ambiente Svenduto’: accuse di disastro ambientale, emissioni nocive e pressioni politiche tra il 1995 e il 2012. notizie.it

Ex Ilva. Dopo l'annullamento delle condanne di Taranto, il gup di Potenza rinvia a giudizio 18 persone per i veleni dell'acciaieria. A giudizio i Riva e Vendola. «Fu disastro ambientale». Il grido d'allarme: «Impossibile gestire il maxi-processo». facebook

Aveva 46 anni ed è morto mentre lavorava all’ex Ilva di Taranto. A @welikeduel la voce della moglie di Claudio Salamida. #propagandalive x.com