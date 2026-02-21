Tarantol' Ex Ilva riavvia l' altoforno 2

L’altoforno 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto ha ripreso l’attività dopo aver completato le operazioni preparatorie iniziate il 10 febbraio 2026. La ripresa si è verificata alle 18.45, segnando la fine di un lungo processo di riavvio. La ripartenza riguarda un impianto fondamentale per la produzione di acciaio e coinvolge decine di operai e tecnici. La notizia viene accolta come un passo importante per il rilancio dello stabilimento.

18.45 "A conclusione delle operazioni propedeutiche iniziate il 10 febbraio 2026, l'Altoforno 2 è entrato in marcia"nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Lo rende noto Acciaierie d'Italia (Adi) in amministrazione straordinaria, aggiungendo che"il riavvio dell'impianto, che assicura il recupero di un asset produttivo strategico,si inserisce nelle azioni e nell'impegno dell'attività commissariale volti a garantire la continuità operativa e la salvaguardia del perimetro industriale e occupazionale nella fase in corso".Era fermo dal 2024.