Tarantino e Basile un’intesa forte per riconquistare la guida amministrativa di Porto Cesareo

A Porto Cesareo, le forze politiche sono in movimento dopo la fine anticipata dell’amministrazione guidata dalla sindaca uscente. Tarantino e Basile hanno stretto un’alleanza solida per concorrere alla guida del Comune nelle prossime elezioni. Le attività sono già in corso per organizzare la campagna elettorale e presentare un progetto condiviso per il futuro amministrativo della città.

PORTO CESAREO – Dopo l'interruzione anticipata della prima esperienza amministrativa della maggioranza della sindaca uscente, Silvia Tarantino, le grandi manovre sono già avviate in quel di Porto Cesareo in vista della prossima tornata elettorale. Sul versante dell'opposizione si è già tracciata.