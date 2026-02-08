Messina senza sindaco | De Leo accusa Basile di strumentalizzazione e paralisi amministrativa in vista delle elezioni

Messina si ritrova senza un sindaco, dopo le dimissioni di Federico Basile. La città si trova in una fase di grande incertezza, con le amministrazioni ferme e senza una guida. De Leo, deputato di Forza Italia, accusa Basile di aver strumentalizzato la situazione e di aver creato una paralisi amministrativa in vista delle prossime elezioni. La crisi politica diventa sempre più evidente e rischia di rallentare i servizi e le decisioni importanti per la città.

Le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, gettano la città in una situazione di profonda incertezza amministrativa, una condizione denunciata con forza dal deputato regionale di Forza Italia, Alessandro De Leo, che parla di una città condannata alla paralisi. L'annuncio, giunto inaspettato in un contesto già segnato da criticità strutturali e da una crescente sfiducia dei cittadini, apre uno scenario politico complesso e solleva interrogativi sulla stabilità della gestione cittadina, a pochi mesi dalle prossime elezioni. La decisione del primo cittadino, che contestualmente ha espresso la sua intenzione di ripresentarsi alla competizione elettorale, è stata interpretata da De Leo come un atto di strumentalizzazione delle istituzioni, una mossa tattica che antepone gli interessi elettorali al bene della comunità messinese.

