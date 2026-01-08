Cade l’amministrazione Tarantino a Porto Cesareo arriva la commissaria prefettizia
A Porto Cesareo si insedia una commissaria prefettizia in seguito alle dimissioni di più della metà dei consiglieri comunali, che hanno portato alla caduta dell’amministrazione guidata da Silvia Tarantino. La nomina intervento del prefetto mira a garantire la continuità amministrativa e a predisporre le condizioni per un nuovo governo locale.
PORTO CESAREO – A Porto Cesareo arriva la commissaria prefettizia. A seguito delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri del Comune del borgo ionico, è caduta l’amministrazione guidata da Silvia Tarantino. Con un provvedimento di lunedì scorso, il prefetto di Lecce, Natalino Domenico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
