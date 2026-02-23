Danza in Fiera prestigiosi riconoscimenti per la Dance Art Academy di Sant’Agata de’ Goti

Danza in Fiera ha premiato la Dance Art Academy di Sant’Agata de’ Goti per aver conquistato due riconoscimenti ufficiali, grazie alla qualità delle esibizioni e alla crescita degli studenti. L’evento, che ha attirato migliaia di visitatori a Firenze, ha visto protagonisti numerosi talenti provenienti da tutto il mondo. La vittoria della scuola locale ha attirato l’attenzione sulla sua proposta formativa e sui successi raggiunti in ambito internazionale. La competizione continua con nuove sfide per i giovani danzatori.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa con numeri straordinari la 20ª edizione di Danza in Fiera, il più importante evento internazionale dedicato alla danza, che ha animato la città di Firenze con la partecipazione di oltre 10.000 ballerini provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi esteri. La manifestazione rappresenta da vent’anni un punto di riferimento assoluto per giovani talenti, scuole e professionisti, offrendo opportunità concrete di crescita, confronto e inserimento nel panorama coreutico internazionale. Tra le scuole che si sono maggiormente distinte figura la Dance Art Academy di Sant’Agata de’ Goti, diretta dalla maestra Valeria Salvatore, che insieme alle sue allieve ha preso parte al prestigioso concorso IDA International Dance Award, valutato da una giuria composta da giudici internazionali e caratterizzato dalla partecipazione di scuole italiane ed estere di altissimo livello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

