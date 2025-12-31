Taric a Figline e Incisa Opposizione | Valuteremo legittimità della scelta

A Figline e Incisa, dal 1° gennaio 2025 entra in vigore il nuovo regolamento Taric approvato dal commissario prefettizio Antonietta Lonigro. La decisione, che modifica il sistema di gestione dei rifiuti, ha suscitato reazioni contrastanti e opposizioni che annunciano di valutare la legittimità della scelta. La vicenda rappresenta un cambiamento importante per il territorio e richiede un’attenta analisi delle implicazioni e delle eventuali questioni legali coinvolte.

Figline e Incisa (Firenze), 31 dicembre 2025 - La decisione del commissario prefettizio Antonietta Lonigro che ha ratificato il regolamento Taric, rivoluziona il sistema dei rifiuti di Figline e Incisa a partire dal primo gennaio, ma – come prevedibile – riaccende le polemiche. D'altra parte proprio per non votare il regolamento che dà il via libera al passaggio dalla vecchia tariffa al nuovo sistema di calcolo, i consiglieri di opposizione (Psi incluso, a poche settimane dalla sua uscita dalla maggioranza e dalla giunta) non si erano presentati nella seduta in aula facendo saltare il numero legale e portando l'indomani il sindaco Valerio Pianigiani alle dimissioni.

Figline e Incisa Valdarno, ufficiale il passaggio a Taric - Figline e Incisa Valdarno, 30 dicembre 2025 – La Commissaria prefettizia informa la cittadinanza che a decorrere dal 1° gennaio 2026 entrerà ufficialmente in vigore in tutto il Comune di Figline e ... nove.firenze.it

