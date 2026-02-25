Danilo Volzone assolto | la Corte d' Appello annulla la condanna per tentato omicidio

La Corte d’Appello di Napoli ha assolto Danilo Volzone, annullando la condanna per il tentato omicidio di Francesco Liotti, avvenuto nel 2020 a Via Visconti. La decisione, che segna la conclusione di un lungo e complesso iter giudiziario, è arrivata ieri, ponendo fine a un procedimento che ha visto coinvolti tre gradi di giudizio e numerosi ricorsi in Cassazione.Volzone era stato arrestato il 17 febbraio 2021 dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino, con l'accusa di aver tentato di uccidere Liotti. In primo grado, il Tribunale di Avellino aveva emesso una condanna a 14 anni di reclusione, riconoscendo la presenza di due aggravanti: quella mafiosa e quella della premeditazione. Una sentenza che venne confermata dalla prima Corte d’Appello. Tuttavia, il ricorso in Cassazione sollevò significativi dubbi sulla fondatezza della condanna. La Cassazione, infatti, annullò le due aggravanti, ma lasciò in sospeso la questione riguardante l’utilizzabilità delle intercettazioni, acquisite nell’ambito di un altro procedimento, che erano state utilizzate per sostenere le accuse. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

