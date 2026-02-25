Mare pulito a Palombina e Falconara | al via il maxi-cantiere da 45 milioni contro gli sversamenti

L'intervento per eliminare gli scarichi in battigia e riqualificare il litorale tra Ancona e Falconara: Opere completate entro il 2030, al via subito la rinaturalizzazione del Fosso della Palombina ANCONA – Un investimento imponente per dire addio ai divieti di balneazione e restituire dignità al litorale tra Ancona e Falconara. Questa mattina, presso il piazzale del PalaBrasili a Collemarino, Viva Servizi ha ufficialmente consegnato i lavori del primo stralcio del Lotto 1, un passaggio chiave di un progetto infrastrutturale complesso che punta a risolvere definitivamente il problema degli sversamenti a mare durante le piogge intense. L'intervento consegnato oggi riguarda il Comune di Ancona e ha un valore di 2 milioni di euro, finanziato per metà dalla Regione Marche. I lavori, che dovranno concludersi entro 360 giorni, prevedono la realizzazione di un nuovo collettore fognario di circa 800 metri parallelo al Fosso della Palombina e una nuova stazione di sollevamento dotata di elettropompe. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

