Servizio rifiuti cambia la ditta Fototrappole contro gli sversamenti

A partire da lunedì 15 dicembre 2025, a Capua cambierà la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, affidato a una nuova ditta. L'adozione di fototrappole mira a contrastare gli sversamenti illeciti e migliorare l'efficienza del servizio, garantendo una città più pulita e ordinata.

Da lunedì 15 dicembre 2025 il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a Capua sarà gestito da una diversa organizzazione operativa. L’amministratore delegato della Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, attuale appaltatrice del servizio di igiene urbana per il Comune, ha. Casertanews.it

