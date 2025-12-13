Servizio rifiuti cambia la ditta Fototrappole contro gli sversamenti

A partire da lunedì 15 dicembre 2025, a Capua cambierà la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, affidato a una nuova ditta. L'adozione di fototrappole mira a contrastare gli sversamenti illeciti e migliorare l'efficienza del servizio, garantendo una città più pulita e ordinata.

Da lunedì 15 dicembre 2025 il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a Capua sarà gestito da una diversa organizzazione operativa. L'amministratore delegato della Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, attuale appaltatrice del servizio di igiene urbana per il Comune, ha. Si informa la cittadinanza che lo sciopero del servizio di raccolta rifiuti indetto per la data odierna è stato revocato nel corso della notte. La società G.Eco ha comunicato che nella giornata di domani 11/12/25 recupererà il ritiro non effettuato.

Capo d'Orlando - Cambia la ditta addetta alla raccolta dei rifiuti, è la Ecolandia di Catania

