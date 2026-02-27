Svolta nel giallo di via Nerino | arrestato in Spagna il figlio del banchiere ucraino precipitato dal b&b

Svolta nel caso di via Nerino: in Spagna è stato arrestato il figlio di un banchiere ucraino, coinvolto nel sequestro del padre. Il giovane di 34 anni avrebbe preso parte alla vicenda, cercando di costringere il genitore a trasferire 250mila euro in criptovalute. La polizia ha eseguito l’arresto all’estero, chiudendo un capitolo importante delle indagini.

La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito oggi in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato dalla morte a carico del figlio di Alexandru Adarici l'ex banchiere e manager d'affari 54enne di nazionalità ucraina e romena precipitato il 23 gennaio da un b&b di via Nerino, a Milano. Il figlio 34enne avrebbe «concorso» al sequestro del padre per costringerlo «a trasferire 250mila euro in criptovalute». Le indagini hanno permesso di accertare che l'indagato, dopo aver convinto il padre (uomo d'affari operante, insieme a lui, nel settore della finanza e degli...