Banchiere ucraino precipitato a Milano in via Nerino | arrestato in Spagna il figlio

Un banchiere ucraino è morto in via Nerino a Milano, mentre il suo figlio è stato arrestato in Spagna nell’ambito di un’indagine legata a questa vicenda. La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso e sul ruolo del figlio, che è stato fermato e portato in custodia. La vicenda si sviluppa tra l’Italia e la Spagna, con i dettagli ancora in fase di accertamento.

Nell’ambito dell’inchiesta per la morte del banchiere ucraino Alexandru Adarici, deceduto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso, dopo essere caduto dalla finestra di un B&B, questa mattina la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo per il reato di sequestro di persona aggravato dalla morte del soggetto, nei confronti del figlio 34enne della vittima Le attività investigativa svolta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Milano, con l’ausilio del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e in raccordo informativo con Europol e... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Banchiere ucraino precipitato a Milano, in via Nerino: arrestato in Spagna il figlio Chi è Alexander Adarich banchiere ucraino morto dopo essere precipitato dal B&b di via Nerino a MilanoÈ Alexander Adarich, banchiere ucraino tra i cento top manager del Paese, l’uomo precipitato da una finestra al quarto piano del B&B del palazzo di... Identificato l’uomo precipitato da una finestra in via Nerino a Milano: è l’ex banchiere ucraino Alexander AdarichSi chiamava Alexander Adarich, l'uomo precipitato dalla finestra al quarto piano di un palazzo di via Nerino a Milano lo scorso 23 gennaio. Ex banchiere precipita dall’ultimo piano di un palazzo a Milano, 3 persone ricercate: l’identikit della portinaiaTre persone sono ricercate per la morte di Alexander Adarich, ex banchiere ucraino, precipitato da un b&b in centro a Milano. A confronto le immagini delle telecamere con l’identikit fornito dalla ... fanpage.it Precipitato dal b&b. Caccia all’uomo misterioso: Era in camera col banchiereDecisive la testimonianza della portinaia e le immagini delle telecamere. Gli inquirenti stanno confrontando l’identikit con il database degli schedati. . La chiave di volta dell’inchiesta sul giallo ... quotidiano.net