La polizia ha identificato l’uomo trovato morto nel B&B di via Nerino come un ex banchiere ucraino. La sua morte, precipitato dalla finestra, ora si collega a un passato di crisi bancaria in Europa orientale. Gli investigatori stanno scavando nel suo passato, cercando di capire se ci siano legami con il fallimento di un grande istituto di credito e con operazioni finanziarie sospette. La vicenda si fa sempre più intricata e apre nuovi interrogativi sulla sua reale causa.

Milano – Ora il morto di via Nerino 8 ha un nome. Ed è un nome che porta fino all’Europa orientale e rievoca il crac di un colosso bancario dai piedi di argilla (e un’indagine su operazioni spregiudicate e soldi che sarebbero finiti nei conti di chi quell’istituto di credito l’ha guidato fino al fallimento). È Oleksandr Yevhenovych Adarich, imprenditore e banchiere ucraino di 54 anni, l’uomo che alle 18.30 di venerdì scorso è volato giù nel cortile interno dello stabile signorile a due passi da piazza Duomo. Cosa ci faceva lì? Il sospetto è che il top manager, ora con un ruolo di primo piano nella società immobiliare Alfaro Real Estate con sede in Lussemburgo e legato pure alla Fondazione Casa Ucraina con base a Barcellona, sia arrivato in Italia per un incontro d’affari, magari per finalizzare una trattativa che non si poteva portare avanti a distanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il giallo di via Nerino si infittisce. L’uomo precipitato dalla finestra del B&B era un ex banchiere ucraino

Approfondimenti su Nerino 8

A Milano, un uomo di 54 anni è deceduto dopo essere precipitato dalla finestra di un B&B nel centro città.

Un episodio inquietante si è verificato nel cuore di Milano, in via Nerino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nerino 8

Argomenti discussi: Tre identità e una caduta nel vuoto da 15 metri: il giallo dell'omicidio di via Nerino; Il giallo di via Nerino: uomo cade dal balcone e muore, aveva 3 documenti diversi. Ipotesi omicidio; Milano, uomo muore dopo un volo dalla finestra in via Nerino: È stato ucciso, c'erano altre persone con lui in casa; Nuova allerta di codice giallo sino alle ore 23.59 di martedì 27 gennaio 2026.

Il giallo di via Nerino si infittisce. L’uomo precipitato dalla finestra del B&B era un ex banchiere ucrainoÈ Oleksandr Yevhenovych Adarich, 54 anni, la vittima di quello che ha tutta l’aria di essere un omicidio. Il 23 gennaio è volato giù nel cortile dello stabile a due passi da piazza Duomo, probabilment ... ilgiorno.it

Tre identità e una caduta nel vuoto da 15 metri: il giallo dell'omicidio di via NerinoAddosso all'uomo sono stati trovati tre documenti d'identità: tutti avevano la stessa foto, ma le generalità erano diverse. Indaga la polizia ... milanotoday.it

Tre identità e una caduta nel vuoto da 15 metri: il giallo dell'omicidio di via Nerino x.com

MilanoPaviaTV - Canale78 È un giallo nel cuore di Milano, a pochi passi da via Torino, quello che si apre nel tardo pomeriggio in via Nerino. Un uomo di 54 anni, cittadino romeno, incensurato, viene trovato morto dopo essere precipitato dal quarto piano di u - facebook.com facebook