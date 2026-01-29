Il giallo di via Nerino si infittisce L’uomo precipitato dalla finestra del B&B era un ex banchiere ucraino

La polizia ha identificato l’uomo trovato morto nel B&B di via Nerino come un ex banchiere ucraino. La sua morte, precipitato dalla finestra, ora si collega a un passato di crisi bancaria in Europa orientale. Gli investigatori stanno scavando nel suo passato, cercando di capire se ci siano legami con il fallimento di un grande istituto di credito e con operazioni finanziarie sospette. La vicenda si fa sempre più intricata e apre nuovi interrogativi sulla sua reale causa.

Milano –  Ora il morto di via Nerino 8 ha un nome. Ed è un nome che porta fino all’Europa orientale e rievoca il crac di un colosso bancario dai piedi di argilla (e un’indagine su operazioni spregiudicate e soldi che sarebbero finiti nei conti di chi quell’istituto di credito l’ha guidato fino al fallimento). È Oleksandr Yevhenovych Adarich, imprenditore e banchiere ucraino di 54 anni, l’uomo che alle 18.30 di venerdì scorso è volato giù nel cortile interno dello stabile signorile a due passi da piazza Duomo. Cosa ci faceva lì? Il sospetto è che il top manager, ora con un ruolo di primo piano nella società immobiliare Alfaro Real Estate con sede in Lussemburgo e legato pure alla Fondazione Casa Ucraina con base a Barcellona, sia arrivato in Italia per un incontro d’affari, magari per finalizzare una trattativa che non si poteva portare avanti a distanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

