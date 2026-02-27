Svolta nel caso di via Nerino a Milano, con l’arresto in Spagna del figlio del banchiere ucraino morto dopo essere precipitato da un bed and breakfast. Il giovane di 34 anni è sospettato di aver preso parte al sequestro del padre, con l’obiettivo di costringerlo a trasferire 250 mila euro in criptovalute. Le indagini hanno portato alla sua cattura all’estero.

La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito oggi in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato dalla morte a carico del figlio di Alexandru Adarici l'ex banchiere e manager d'affari 54enne di nazionalità ucraina e romena precipitato il 23 gennaio da un b&b di via Nerino, a Milano. Il figlio 34enne avrebbe «concorso» al sequestro del padre per costringerlo «a trasferire 250mila euro in criptovalute». Le indagini hanno permesso di accertare che l’indagato, dopo aver convinto il padre (uomo d’affari operante, insieme a lui, nel settore della finanza e degli... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Svolta nel giallo di via Nerino, a Milano: arrestato in Spagna il figlio del banchiere ucraino precipitato dal b&b

Svolta nel giallo di via Nerino: arrestato in Spagna il figlio del banchiere ucraino precipitato dal b&b La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito oggi in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato...

Banchiere ucraino precipitato a Milano, in via Nerino: arrestato in Spagna il figlioNell’ambito dell’inchiesta per la morte del banchiere ucraino Alexandru Adarici, deceduto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso, dopo essere...

Temi più discussi: Caso Resinovich: una folla per l’addio a Claudio Sterpin. Ma la svolta del giallo di Liliana potrebbe arrivare dai corpi congelati negli USA (Sebastiano Visintin ci spera); Quarto Grado, anticipazioni 27 febbraio: una svolta nel caso Garlasco?; Suore italiane sgozzate in Burundi, la svolta nel giallo delle missionarie dopo il libro inchiesta: Polizia segreta dietro i massacri; Un colpo alla testa della moglie, il liquido infiammabile sull'auto: gli indizi che hanno portato all'arresto di Ciro Caliendo - FoggiaToday.

Milano, svolta nel giallo di via Nerino: arrestato in Spagna il figlio del banchiere ucraino precipitato dalla finestra del b&bIl figlio 34enne avrebbe partecipato al sequestro del padre per costringerlo a trasferire 250mila euro in criptovalute. Era l'unica persona presente nella stanza al momento del tragico volo ... milano.corriere.it

Milano, svolta nel giallo del broker ucraino morto: arrestato il figlio in SpagnaIl figlio di Alexandru Adarici accusato di sequestro di persona aggravato dalla morte. Il padre attirato a Milano per un finto meeting e costretto a trasferire 250mila euro in criptovalute, poi la cad ... affaritaliani.it

Suore uccise, il giallo a una svolta: arrestato un 50enne nel Parmense Lavori finiti: così rinasce il centro sportivo "Lauro Grossi" Per Newsweek il Maggiore è tra i venti migliori ospedali d'Italia De Pascale: "L'aeroporto di Parma è fondamentale per la Regione" - facebook.com facebook

Suore italiane sgozzate in Burundi, la svolta nel giallo delle missionarie dopo il libro inchiesta: "Polizia segreta dietro i massacri" x.com