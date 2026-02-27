Svolta nell’omicidio di Alexander Adarich nel B&B di via Nerino a Milano | arrestato per sequestro di persona il figlio trentenne Igor

Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, Alexander Adarich è stato trovato morto nel B&B di via Nerino a Milano. Il figlio trentenne, Igor Adarich, è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e sta indagando sui dettagli della vicenda. La procura ha confermato l’arresto e l’avvio delle procedure legali.

Milano, 27 febbraio 2026 – Svolta nell’omicidio di Alexandru Adarici, l'ex banchiere ucraino morto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano ha eseguito in Spagna un mandato di arresto europeo, per il reato di sequestro di persona aggravato dalla morte del soggetto, nei confronti del figlio trentaquattrenne Igor Adarich. Sarebbe così smentita la versione fornita dal trentenne alla polizia di Barcellona, che ricostruiva il suo arrivo assieme al padre a Milano e quello che era successo nel corso della notte in cui perde la vita il padre. Stando infatti a quanto messo nero su bianco da Igor, lui e Alexander erano partiti in aereo alle 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chi è Alexander Adarich banchiere ucraino morto dopo essere precipitato dal B&b di via Nerino a MilanoÈ Alexander Adarich, banchiere ucraino tra i cento top manager del Paese, l’uomo precipitato da una finestra al quarto piano del B&B del palazzo di...

Morte Alexander Adarich, imprenditore ucraino e figlio Igor sequestrati prima della caduta da B&B: ragazzo “indebitato con uomini russi”Alexander Adarich, poco prima di morire, è stato contattato da un account su Telegram nominato “Kirill”.

MilanoPaviaTV - Canale78 Resta aperto e si infittisce il giallo di via Nerino, nel centro di Milano, dove un uomo è precipitato dal quarto piano di un b&b dopo quello che gli investigatori ritengono un vero e proprio agguato.La vittima è Alexander Adarich, 54 an - facebook.com facebook

C'È UN SPY STORY ALL'OMBRA DEL DUOMO - ALEXANDER ADARICH, UN BANCHIERE UCRAINO 54ENNE, È... x.com