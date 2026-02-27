Svolta nell’omicidio di Alexander Adarich nel B&B di via Nerino a Milano | arrestato a Barcellona il figlio trentenne Igor

Un nuovo capitolo si apre nel caso dell’omicidio di Alexander Adarich, l’ex banchiere ucraino ucciso a Milano lo scorso 23 gennaio. A essere arrestato è il figlio trentenne, Igor, che è stato fermato a Barcellona. L’arresto è stato comunicato dalle autorità italiane, che stanno seguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Milano, 27 febbraio 2026 – Svolta nell’omicidio di Alexander Adarich, l'ex banchiere ucraino morto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano ha eseguito in Spagna, a Barcellona, un mandato di arresto europeo per il reato di sequestro di persona, aggravato dalla morte del soggetto, nei confronti del figlio trentaquattrenne Igor Adarich. Smentita dunque la versione fornita dal trentenne alla polizia di Barcellona, che ricostruiva il suo arrivo assieme al padre a Milano e quello che era successo nel corso della notte in cui il 54enne aveva perso la vita. Stando, infatti, a quanto messo nero su bianco da Igor, lui e Alexander erano partiti in aereo alle 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

