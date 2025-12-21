Supera i controlli senza documento e sale senza biglietto su un volo | così il Natale ha rovinato sul più bello la bravata di un giovane inglese
I controlli, poi i metal detector, infine altri controlli. Penetrare all’interno della rete di sicurezza che negli ultimi decenni gli aeroporti hanno stretto sempre di più è impossibile. O quasi, dato che un giovane inglese è riuscito nell’impresa di imbarcarsi su un volo nell’aeroporto principale di Londra, Heathrow, senza essersi portato dietro nessun documento e senza aver comprato il biglietto. A fregarlo, proprio sul più bello, la stagione natalizia: con i norvegesi all’estero di rientro per le festività il volo era sold out e così il 20enne non ha avuto modo di sedersi. Non essendo dotato di nessuna carta d’imbarco da mostrare agli assistenti di volo per giustificare la sua presenza a bordo, è stato arrestato e riportato a terra. 🔗 Leggi su Open.online
