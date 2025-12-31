SuperEnalotto centrata una vincita di oltre 10mila euro in una tabaccheria

Una vincita di oltre 10.000 euro è stata recentemente realizzata nel centro di Bologna, presso una tabaccheria locale. La notizia conferma come il SuperEnalotto possa regalare importanti soddisfazioni anche in città di medie dimensioni. La fortuna ha scelto di baciare un giocatore, la cui identità rimane ancora sconosciuta, lasciando aperto il mistero su chi sarà il prossimo fortunato a beneficiare di questa occasione.

Ricca vincita a Bologna città. La dea bendata bacia un fortunato (o una fortunata, per ora l'identità è sconosciuta) proprio nel capoluogo dell'Emilia Romagna. Centrato infatti un '5' dal valore di 10.663,24 euro durante l'estrazione del SuperEnalotto di martedì 30 dicembre.

SuperEnalotto, centrata una vincita di oltre 10mila euro in una tabaccheria - Come riporta Agipronews, il biglietto vincente è stato acquistato presso la tabaccheria al civico 1 di via Saffi, a due passi dall’ospedale Maggiore. bolognatoday.it

