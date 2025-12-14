Presepi all’altezza nelle frazioni Contro lo spopolamento della montagna

La rassegna “Presepi all’altezza” torna nella montagna di Foligno con la sua quinta edizione, promuovendo iniziative natalizie nelle frazioni tra Capodacqua e i Piani Plestini. Un’occasione per valorizzare le comunità locali e contrastare lo spopolamento, offrendo tradizioni e convivialità nelle piccole realtà delle zone montane.

Tenta di combattere lo spopolamento, fenomeno cresciuto dopo il terremoto del 1997, la rassegna " Presepi all'altezza ", arrivata alla quinta edizione e che propone iniziative nel periodo natalizio che si svolgono nelle piccole frazioni situate sul versante della montagna di Foligno, che da Capodacqua sale fino ai Piani Plestini, tra cui Afrile, Cariè, Collelungo, Costa d'Arvello, Fondi, Pisenti e Seggio. "L'iniziativa dimostra la vivacità dell'associazionismo – così l'assessore al turismo, Michela Giuliani nel corso della presentazione – con un importante contributo di appuntamenti nel periodo di Natale".

Tra le iniziative principali della quinta rassegna di Presepi all'Altezza, domenica prossima 14 dicembre è la volta del tradizionale Tour dei presepi, che unisce all'escursione del mattino il concerto di Natale del pomeriggio. Al mattino percorreremo un nuov

