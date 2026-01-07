Trump mette le mani sul petrolio di Maduro L' ira della Cina

L’azione di Donald Trump di sequestrare le petroliere venezuelane sanzionate ha provocato reazioni di protesta da parte della Cina e della Russia. Questa mossa si inserisce nel contesto delle tensioni internazionali legate alle risorse energetiche e alle strategie geopolitiche di Stati Uniti e altri attori globali. Approfondiremo gli sviluppi e le implicazioni di questa situazione, analizzando i possibili scenari futuri nel panorama internazionale.

Donald Trump mette le mani sul petrolio venezuelano e sequestra le petroliere sanzionate, suscitando l’ira di Pechino e Mosca. Se riuscisse a metterle anche sul greggio e sulle terre rare della Groenlandia consentirebbe agli Usa di dettare le leggi del mercato dell’oro nero (in forte flessione dopo gli ultimi sviluppi) e di emanciparsi dalla dipendenza cinese sui minerali critici. La prima concessione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump mette le mani sul petrolio di Maduro. L'ira della Cina Leggi anche: Trump mette le mani sul petrolio del Venezuela: pronto lo sgambetto alla Cina Leggi anche: Donald Trump, i piani per «defenestrare» Nicolas Maduro e mettere le mani sul petrolio del Venezuela Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Venezuela, gli interessi degli Stati Uniti vanno ben oltre il petrolio; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; “Venezuela e petrolio, le conseguenze saranno globali”; Dal Venezuela alla Groenlandia: il piano Trump per l'energia aspettando l'Europa -. Trump si sporca le mani di greggio: le confische in Venezuela e sulle petroliere nel mondo - Washington non si crea problemi a fare un frontale con la Cina nel dire che "controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indeterminato", decidendo ... huffingtonpost.it

Trump mette le mani sul petrolio di Maduro. L'ira della Cina - Donald Trump mette le mani sul petrolio venezuelano e sequestra le petroliere sanzionate, suscitando l’ira di Pechino e Mosca. msn.com

Venezuela, Trump punta a 50 mln barili di petrolio e allontana Cina, Russia, Iran - Sul primo punto, è stato il presidente Donald Trump ad annunciare che le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di ... tg.la7.it

Trump anuncia a captura de Maduro pelas forças armadas dos EUA

Trump va criticato perché prende in giro l’Europa, non perché mette nel mirino l’Iran. Trump va criticato perché indebolisce il multilateralismo, non perché caccia un dittatore. E chi scopre solo ora il diritto internazionale dovrebbe ricordare che Maduro, come gli x.com

La Groenlandia non è più ghiaccio e silenzio: è potere E quando Trump parla di annessione, l’Artico smette di essere lontano Basi militari, rotte che si aprono, risorse contese e autonomie da difendere: cosa c’è davvero dietro il ritorno della Groenlan - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.