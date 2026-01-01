Dagli hotel a misura di famiglia all' unico cinque stelle in provincia | Tripadvisor premia Cesenatico

Cesenatico si distingue nelle classifiche di Tripadvisor grazie a due strutture, tra cui l’unico hotel cinque stelle in provincia e un hotel a misura di famiglia. Entrambe, pur diverse per stile e target, si sono guadagnate una solida reputazione attraverso recensioni positive e un impegno costante nel garantire qualità e affidabilità. Questa attenzione al cliente ha contribuito a consolidare il prestigio della destinazione, riconosciuta per l’eccellenza del suo settore alberghiero.

Cesenatico si prende la scena nelle graduatorie di Tripadvisor grazie a due realtà che, pur diverse per stile e target, condividono la stessa 'firma': recensioni entusiastiche e una reputazione costruita nel tempo. Da una parte c'è Club Family Hotel, la catena fondata dall'imprenditore Andrea.

