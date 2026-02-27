Südtirol-Venezia sabato 28 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15, Südtirol e Venezia si sfidano in una partita valida per la Serie B. La capolista Venezia affronta in trasferta la squadra di casa, Südtirol, in un incontro che potrebbe influenzare la posizione in classifica delle due squadre. Entrambe le formazioni sono impegnate nella lotta per la promozione diretta in Serie A.

La lotta per la promozione diretta in Serie A riguarda quattro squadre tra cui la capolista Venezia, che sabato sarà impegnata in una trasferta non banale contro il Südtirol. Giovanni Stroppa sa bene che continuare a vincere sarà importantissimo perché Monza, Frosinone e Palermo non molleranno fino alla fine e basta un passaggio a vuoto,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Carrarese-Südtirol (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCarrarese e Sudtirol si sfidano sabato pomeriggio allo Stadio dei Marmi nella 23esima giornata di Serie B, per prendere punti vitali in chiave...

Südtirol-Venezia, attiva la prevenditaVenezia FC comunica che dalle ore 12:00 di lunedì 23 febbraio sarà attiva la prevendita per il Settore Ospiti per la gara Südtirol-Venezia. tuttob.com