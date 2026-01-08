Su Polymarket si scommette sulle prossime operazioni militari americane | gettonate Cuba e Iran

Polymarket offre la possibilità di scommettere sulle prossime operazioni militari degli Stati Uniti, con focus su Cuba e Iran. Questo fenomeno, alimentato dalla crisi venezuelana, ha portato a un aumento delle scommesse online su interventi armati e decisioni militari, suscitando interesse e discussioni sulla sua natura e implicazioni etiche.

La crisi venezuelana ha fatto esplodere un fenomeno tanto redditizio quanto controverso: le scommesse online su operazioni militari e interventi armati. Al centro della bufera c’è Polymarket, una piattaforma blockchain americana da 8-10 miliardi di dollari di valutazione che permette di puntare criptovalute sull’esito di eventi reali, dalle elezioni alle guerre. Il caso che ha scatenato il dibattito riguarda un trader anonimo che ha trasformato 32mila dollari in oltre 400mila dollari scommettendo sulla caduta di Maduro. La tempistica lascia pochi dubbi: l’ultima puntata consistente è arrivata alle 21:58 del 2 gennaio, poche ore prima che il presidente Trump ordinasse l’operazione militare che ha portato alla cattura del leader venezuelano. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Su Polymarket si scommette sulle prossime operazioni militari americane: gettonate Cuba e Iran Leggi anche: Il trader fantasma riappare su Polymarket: ora scommette su un attacco di Israele all’Iran Leggi anche: Polymarket, la piattaforma blockchain dove si scommette su guerre ed elezioni: tra soffiate e mappe falsificate per influenzare i mercati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il trader fantasma riappare su Polymarket: ora scommette su un attacco di Israele all’Iran - 000 dollari sulla possibilità che Israele attacchi l’Iran entro il 31 gennaio o entro il 31 marzo 2026. fanpage.it

