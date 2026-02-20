Sanremo chi sono i cantanti favoriti secondo i bookie Una donna per la vittoria tra i più quotati c’è un underdog
Sanremo, il Festival più atteso dell’anno, ha già iniziato a far muovere i bookmaker, che scommettono sui favoriti. Secondo le quote, una donna sembra avere più possibilità di vincere, mentre tra i candidati emergono anche alcuni outsider che attirano l’attenzione. Le scommesse si concentrano su artisti con un passato di successi, ma anche su giovani meno conosciuti pronti a sorprendere. Le preferenze degli scommettitori cambiano di giorno in giorno, rendendo il toto-vincitore sempre più incerto. La battaglia per la vittoria si fa più accesa.
Sanremo – Con l’inizio del Festival di Sanremo dietro l’angolo, gli spettatori cominciano a fremere e, con loro, anche i bookie. Lo spettacolo dell’Ariston, infatti, è diventato da qualche anno anche un gioco di quotazioni e pronostici e – con l’avvicinarsi della prima serata – si fanno largo anche i nomi dei favoriti alla vittoria. La sorpresa è che i papabili vincitori attualmente non sono gli stessi su cui avremmo scommesso a cast appena annunciato. Ecco chi sono, secondo le attuali quotazioni, i candidati a salire sul gradino più alto del podio. Serena Brancale superfavorita. A testi dei brani non ancora diffusi ufficialmente da ‘Tv sorrisi e canzoni’ e senza aver testato le reazioni del pubblico, la favorita alla vittoria secondo i bookie sarebbe Serena Brancale.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Sanremo 26, ecco chi sono i più quotati per la vittoria
Leggi anche: Chi sono i favoriti alla vittoria di Sanremo 2026 secondo l’intelligenza artificiale: la classifica di Gemini
Sanremo 2026, la reazione in diretta dei cantanti quando scoprono di essere in gara
Argomenti discussi: Sanremo 2026: un genovese tra i favoriti (ma non per Fantasanremo); Festival di Sanremo 2026, che cosa sappiamo finora; Chi sono i co-conduttori, le co-conduttrici e i Super ospiti di Sanremo 2026; Festival di Sanremo 2026: date, quando inizia, cantanti, ospiti.
Sanremo 2026, chi sono i 30 cantanti in gara: i big, le nuove proposte e quando si esibirannoUn breve recap su chi sono gli artisti in gara e cosa canteranno sul palco insieme ai 4 giovani debuttanti nelle Nuove Proposte. libero.it
La squadra di Sanremo 2026: chi sono i co-conduttori, le co-conduttrici e i Super ospiti del festivalLa squadra di Sanremo 2026: chi sono i co-conduttori, le co-conduttrici e i Super ospiti del festival ... iodonna.it
Il cantautore a Sanremo con ‘Il meglio di me’: “È l’undicesimo Festival, ma nel 1991 fui eliminato con i Timoria dalle Novità. Nella canzone mi confronto con l e donne della mia vita, sul testo mi sono confrontato con mia figlia Jolanda” Leggi l'articolo #Franc - facebook.com facebook
Durante il festival di Sanremo sono sempre di più gli spazi dei brand del food, tra pop-up, salotti brandizzati e la collaborazione di artisti e influencer. Il food è diventato così una parte stabile del racconto sanremese: un pezzo dell’esperienza che si consuma n x.com