Sanremo, il Festival più atteso dell’anno, ha già iniziato a far muovere i bookmaker, che scommettono sui favoriti. Secondo le quote, una donna sembra avere più possibilità di vincere, mentre tra i candidati emergono anche alcuni outsider che attirano l’attenzione. Le scommesse si concentrano su artisti con un passato di successi, ma anche su giovani meno conosciuti pronti a sorprendere. Le preferenze degli scommettitori cambiano di giorno in giorno, rendendo il toto-vincitore sempre più incerto. La battaglia per la vittoria si fa più accesa.

Sanremo – Con l’inizio del Festival di Sanremo dietro l’angolo, gli spettatori cominciano a fremere e, con loro, anche i bookie. Lo spettacolo dell’Ariston, infatti, è diventato da qualche anno anche un gioco di quotazioni e pronostici e – con l’avvicinarsi della prima serata – si fanno largo anche i nomi dei favoriti alla vittoria. La sorpresa è che i papabili vincitori attualmente non sono gli stessi su cui avremmo scommesso a cast appena annunciato. Ecco chi sono, secondo le attuali quotazioni, i candidati a salire sul gradino più alto del podio. Serena Brancale superfavorita. A testi dei brani non ancora diffusi ufficialmente da ‘Tv sorrisi e canzoni’ e senza aver testato le reazioni del pubblico, la favorita alla vittoria secondo i bookie sarebbe Serena Brancale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanremo, chi sono i cantanti favoriti secondo i bookie. Una donna per la vittoria, tra i più quotati c’è un underdog

