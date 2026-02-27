Su di noi 46 anni dopo | la coppia Pupo-Dargen riporta la hit al Festival

A distanza di 46 anni, la coppia formata da Pupo e Dargen torna a portare una loro canzone sul palco del Festival di Sanremo. Dopo aver partecipato più volte in passato, questa volta sono tornati con un brano che riporta alla memoria successi passati. La loro presenza al Festival suscita curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – È salito sei volte sul palco dell’Ariston di Sanremo e ha sfiorato la vittoria nel 2010, piazzandosi al secondo posto insieme al principe Emanuele Filiberto di Savoia e al tenore montevarchino Luca Canonici con la canzone «Italia amore mio». Lo schiaffo al padre, i Pooh fratelli maggiori: storia di Marco Masini, a Sanremo insieme a Fedez Ma stasera Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, emblema di Ponticino, 70 anni senza dimostrarli, sarà al centro di una delle performance più attese dell’appuntamento pre-finale dedicato alle cover. Duetterà con il rapper e cantautore milanese Dargen D’Amico riproponendo «Su di noi», uno dei brani più conosciuti ed amati del repertorio del cantante aretino icona pop da generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Il duetto di Dargen D’Amico con Pupo È come vedere duettare Mussolini con Che Guevara” - Donatella Rettore a #LaVoltaBuona #Sanremo2026 x.com