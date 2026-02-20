Pupo | 50 anni di hit dal tour mondiale al trionfo italiano in 3 date
Pupo festeggia 50 anni di musica con un nuovo tour mondiale e tre concerti in Italia. La decisione di tornare sul palco nasce dalla voglia di rivedere i luoghi che hanno segnato la sua carriera, come Sanremo e Firenze. Durante le serate, l’artista ripercorrerà i successi che lo hanno reso famoso e incontrerà i fan più affezionati. La prima data si terrà a Milano, aprendo un nuovo capitolo della sua lunga esperienza musicale.
Pupo saluta il palco con un tour mondiale e tre date italiane: il ritorno alle origini tra Sanremo e il ricordo di Firenze. Pupo, icona della musica italiana, celebra mezzo secolo di carriera con un tour mondiale che si concluderà con tre concerti speciali in Italia: Milano, Napoli e Firenze. Il cantautore, reduce del recente ritorno al Festival di Sanremo, porterà sul palco i suoi più grandi successi, ripercorrendo un viaggio artistico iniziato nella città di Firenze. Un omaggio ai suoi fan e una celebrazione di una carriera costellata di successi e riconoscimenti. Un viaggio lungo cinquant’anni: dalle origini a Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Sal Da Vinci, due speciali date per i 50 anni dal debutto
Leggi anche: Il Cremlino: «Pace vicina». Da Usa 15 anni di garanzie di sicurezza, Kiev ne chiede 50. Dal governo italiano via libera al decreto aiuti
#pupo #canzoni #musicaitaliana #ciao #frasi #amore
Argomenti discussi: Pupo: Se avessi tempo mi candiderei a sindaco di Arezzo. Farei la Città della Musica; Ho pensato di farla finita. Ho vissuto tra gioco, bugie e aborti: Pupo si confessa al BSMT; Mengo Fest, arrivano i Subsonica; Pupo sindaco, aretini campioni di curling, i costumi di Carnevale più ricercati.
Dormivo fino alle 3 di notte sul tavolo della bisca dove la gente giocava d’azzardo. A 23 anni avevo conti correnti incredibili ed ero abbastanza arrogante: le ...Il cantante si racconta: il gioco d'azzardo, la vita sentimentale complessa e il ritorno a Sanremo come ospite ... ilfattoquotidiano.it
«Ho pensato di farla finita. Ho vissuto tra gioco, bugie e aborti»: Pupo si confessa al BSMTOspite del podcast di Gianluca Gazzoli, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, quasi 70 anni e 50 di carriera, si consegna a un racconto totale, senza reticenze ... msn.com
"A 23 anni ero miliardario, avevo dei conti correnti incredibili. Compravo case, terreni, macchine, giocavo d'azzardo. Ero abbastanza arrogante, non sopportavo le critiche e cambiavo continuamente donne". Pupo ha raccontato il momento in cui il successo l'h - facebook.com facebook