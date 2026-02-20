Pupo | 50 anni di hit dal tour mondiale al trionfo italiano in 3 date

Pupo saluta il palco con un tour mondiale e tre date italiane: il ritorno alle origini tra Sanremo e il ricordo di Firenze. Pupo, icona della musica italiana, celebra mezzo secolo di carriera con un tour mondiale che si concluderà con tre concerti speciali in Italia: Milano, Napoli e Firenze. Il cantautore, reduce del recente ritorno al Festival di Sanremo, porterà sul palco i suoi più grandi successi, ripercorrendo un viaggio artistico iniziato nella città di Firenze. Un omaggio ai suoi fan e una celebrazione di una carriera costellata di successi e riconoscimenti. Un viaggio lungo cinquant’anni: dalle origini a Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu

