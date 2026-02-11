Ferro torna al festival per la sesta volta per celebrare i 25 anni della su hit Xdono
Tiziano Ferro torna al festival per la sesta volta. Questa volta lo fa per celebrare i 25 anni di “Xdono”, la sua canzone più famosa. Ieri, nel pieno delle voci sugli ospiti della prossima edizione, è stato annunciato che Ferro sarà il superospite di martedì 24 febbraio. I fan già aspettano con entusiasmo, mentre il festival si prepara a sorprendere ancora una volta.
S i susseguono gli annunci di ospiti e co-conduttori di Sanremo 2026. Ieri, è stata la volta di Tiziano Ferro come superospite della prima serata di martedì 24 febbraio. Il cantante ha accettato con gioia l’invito di Carlo conti. A Sanremo torna per la sesta volta (ma mai nel ruolo di concorrente) appositamente per celebrare i 25 anni della su hit Xdono. Tiziano Ferro si rimette al mondo con “Sono un grande”. Un nuovo inizio dopo «due anni disastrosi» X Leggi anche › Can Yaman sarà co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026 Sanremo 2026 Tiziano Ferro: è lui il super ospite della prima serata del festival. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Sanremo 2026: Ferro torna a 25 anni da “Xdono”, Shayk sfila per un festival più tradizionale.
Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2026: “Festeggeremo Xdono e le canzoni veloci. In futuro vorrei andare in gara”
Tiziano Ferro torna sul palco di Sanremo, questa volta come ospite.
