Strisce blu eliminate ai Campi Diomedei i 100 stalli tornano gratuiti | Accolte le istanze della cittadinanza

Le strisce blu sono state eliminate in via Guglielmi, vicino ai Campi Diomedei, dove sono stati ripristinati 100 stalli di sosta gratuita. Il Comune di Foggia ha collaborato con il gestore dei parcheggi a rimuovere le strisce e a rendere i posti disponibili senza costi per i cittadini. La decisione è stata presa in risposta alle richieste della comunità locale.

Sono state rimosse le strisce blu in via Guglielmi, strada che costeggia un lato dei Campi Diomedei. Il Comune di Foggia, in collaborazione con il gestore della sosta tariffata, Gps Global Parking Solutions Spa, ha provveduto a trasformare gli stalli in parcheggi gratuiti. L'Amministrazione ricorda che l'introduzione degli stalli a pagamento si inseriva in un più ampio piano di riordino della sosta urbana. Infatti, a seguito della soppressione di 318 posti auto non conformi al Codice della Strada – in particolare situati in prossimità di incroci e angoli stradali – era stato definito con il gestore GPS un accordo per la realizzazione di 150 nuovi stalli in aree conformi alla normativa vigente.