Le strisce blu ai Campi Diomedei saranno rimosse a Foggia l' Ad di Gps | Bastava una telefonata

Le strisce blu installate recentemente ai Campi Diomedei a Foggia sono state rimosse dopo una semplice telefonata. L’amministratore delegato di Gps Global Parking Solutions S. ha spiegato che bastava una chiamata per risolvere la questione. La decisione arriva a poche ore dall'installazione, che aveva suscitato proteste tra i residenti e commercianti della zona. La situazione ha creato tensioni tra cittadini e l’azienda incaricata del servizio di parcheggio. La vicenda si conclude con la rimozione delle strisce e senza ulteriori complicazioni.

La spuntano le commissioni consiliari. Massima disponibilità da parte di Filippo Lodetti Alliata, amministratore unico della società che gestisce la sosta tariffata Le strisce blu comparse in via Guglielmi, ai Campi Diomedei, saranno rimosse. "Bastava una telefonata", ha tagliato corto l'amministratore delegato di Gps Global Parking Solutions S.p.A Filippo Lodetti Alliata, al Nord definito il 'principe dei parcheggi' per le sue nobili origini, che ha archiviato il caso. "Non siamo affezionati alle strisce blu. Le vogliamo spostare? Se il Comune mi autorizza, io faccio quello che voi mi dite". È arrivato in città per partecipare ad un'audizione congiunta delle commissioni consiliari presiedute da Mino Di Chiara e Italo Pontone.