I impianti di risalita dell’Amiata restano fermi dopo le ultime peggioramenti del tempo. Neve e pioggia si sono alternate tutto il giorno, rendendo difficile la riapertura. La neve, che era attesa, non è arrivata in quantità sufficiente e le condizioni meteo complicano i lavori. Gli operatori sono in attesa di migliori condizioni per riprendere le attività.

Neve e pioggia si alternano sull’Amiata; temperatura che sale e scende. Queste le condizioni climatiche di ieri sull’Amiata. Ma sulla vetta resiste il mezzo metro di neve che rende sciabile la pista del Pianello. Con la possibilità che la coltre aumenti, magari anche a quote un po’ più basse magari fino al Secondo Rifugio. Una speranza legata a una ragione: visto che la seggiovia della vetta non ha mai aperto e, quasi sicuramente, non aprirà neppure con due metri di neve, l’eventualità di vedere servita la vetta da impianti di risalita è legata allo ski-lift che collega ’Il Cantore’ alla Croce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Neve e pioggia sferzano l’Amiata. Impianti di risalita fermi: l’incontro

Monte Amiata, noto per il suo paesaggio e le attività invernali, si trova al centro di un acceso dibattito dopo la chiusura di alcuni impianti.

A Piano Battaglia, l'apertura degli impianti di risalita prevista per il prossimo weekend è stata rinviata a causa delle condizioni nevose.

