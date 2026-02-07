Portaci soldi e gioielli che li benediciamo e allontaniamo la sfortuna 74enne truffato | persi 2 mila euro

Un uomo di 74 anni ha perso 2 mila euro in una truffa. L’uomo ha incontrato un sedicente benedettore che gli ha chiesto soldi e gioielli, promettendo di allontanare la sfortuna. La conversazione si è svolta in modo tranquillo, ma il truffatore ha approfittato della paura dell’anziano per portargli via il denaro.

Un incontro casuale, parole pronunciate con tono rassicurante e la paura improvvisa che qualcosa di brutto possa colpire i propri cari. È iniziata così la truffa subita da un uomo di 74 anni ad Agrigento, finito nella rete di un raggiro tanto insolito quanto subdolo, costruito attorno alla.

