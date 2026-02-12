Fiorentina | partita a Udine il 2 marzo alle 20,45 Anticipi e postici della ventisettesima giornata di campionato

Questa sera a Udine va in scena il match tra Udinese e Fiorentina, ultimo appuntamento della ventisettesima giornata di Serie A. La partita inizia alle 20,45 e chiude il turno di campionato, che si concluderà lunedì con Pisa-Bologna alle 18,30. La Fiorentina arriva a questa sfida dopo aver già disputato altri incontri e ora cerca punti importanti in trasferta.

MILANO – La Lega Serie A ha reso noto il programma della 27ª giornata di Serie A e delle semifinali di Coppa Italia. Il turno di campionato comincerà venerdì 27 febbraio con Parma-Cagliari e proseguirà sabato con Como-Lecce alle 15.00, Verona-Napoli alle 18.00 e Inter-Genoa in serata. Il Milan scenderà in campo domenica alle 12.30 in casa della Cremonese, prima di Sassuolo-Atalanta alle 15.00 e Torino-Lazio alle 18.00. La serata della domenica è invece dedicata alla super sfida Roma-Juventus, in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico. Il turno di campionato si chiuderà lunedì con Pisa-Bologna alle 18.

