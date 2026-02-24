Inter-Milan | data probabile domenica 8 marzo alle 20.45 Ma potrebbe esserci l' anticipo al sabato

Inter-Milan potrebbe giocarsi domenica 8 marzo alle 20.45, ma c'è la possibilità di anticiparla al sabato. La scelta dipende dalla qualificazione dei nerazzurri in Champions League e dalla data dell’andata degli ottavi. La Lega calcio sta valutando le opzioni in base alle esigenze di entrambe le squadre e agli impegni europei. La decisione finale arriverà nelle prossime ore, influenzando il programma del weekend di Serie A.

Il derby di Milano si dovrebbe giocare domenica 8 marzo alle 20.45: la partita è uno dei big-match della stagione di Dazn. Solo uno scenario potrebbe indurre all'anticipo al sabato. Si giocherà domenica sera se l'Inter dovesse uscire stasera contro il Bodo ma anche se dovesse passare il turno e dovesse giocare l'ottavo di andata (sicuramente in casa) mercoledì 11 marzo: sarà possibile perché ha due partite a Milano senza trasferte in 72 ore e non sarebbe necessario quindi l'anticipo a sabato 7 marzo. Se l'Inter invece dovesse passare il turno e giocare l'andata degli ottavi martedì sera a San Siro, allora il derby si giocherebbe sabato 7 marzo alle 18 (non alle 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Referendum sulla giustizia, il governo fissa la data, si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Ma il periodo potrebbe cambiare: ecco perchéIl governo ha stabilito il 22 e 23 marzo come date per il referendum sulla riforma della giustizia, confermando l’annuncio di Giorgia Meloni.

Inter-Bologna (domenica 04 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. I nerazzurri vogliono rispondere a Milan e NapoliDomenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45, Inter e Bologna si sfideranno in un incontro valido per la giornata di campionato.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Prossimo turno Serie A, 27ª Giornata: date e orari Sky e DAZN - CalcioNapoli24 | CN24; Prima la Champions League, poi il derby: il Milan può andare a +11 sul quinto posto, cruciale il Parma; LIVE MN - Verso Milan-Como: problemi per Loftus-Cheek, al suo posto pronto Nkunku; Quote risultato esatto oggi Atalanta-Napoli.

Inter-Bodo Glimt: probabili formazioni, dove vederla (Sky o Prime), orario. Il ritorno dei playoff di Champions LeagueL'Inter è scappata a +10 sul Milan e il campionato sembra ormai ad un passo, ma in Champions League la situazione è tutt'altro ... msn.com

Probabili formazioni Inter Bodo/Glimt/ Quote: Esposito-Thuram (Champions League, oggi 24 febbraio 2026)Probabili formazioni Inter Bodo/Glimt, oggi 24 febbraio 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League. ilsussidiario.net

Ansia Derby: il Milan di Allegri ha 4 diffidati, l'Inter di Chivu recupera Bastoni! https://www.milannews24.com/milan-inter-giocatori-diffida-squalifica-lista/ #MilanInter #DerbyMilano #Allegri #Chivu #SerieA - facebook.com facebook

Inter Milan in their last (14) matches in Seria A: vs Lecce vs Juventus vs Sassuolo vs Cremonese vs Pisa vs Udinese vs Lecce vs Napoli vs Parma vs Bologna vs Atalanta vs Genoa vs Como vs Pisa x.com