Recenti avvistamenti di lupi nel Reggiano hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti, specialmente nelle zone di Bagnolo, Correggio e Novellara. L’insolito apparire di questi animali durante il giorno ha portato alla richiesta di interventi tempestivi per prevenire possibili incidenti e garantire la sicurezza delle comunità locali. È stata avviata una raccolta firme per sensibilizzare le autorità sull’urgenza di interventi immediati e mirati.

Bagnolo (Reggio Emilia), 15 gennaio 2026 – L’ennesimo avvistamento di un lupo, l’altro pomeriggio, in pieno giorno, nei pressi della chiesa di San Michele della Fossa, ha fatto aumentare i timori in numerosi residenti nella zona della frazione di Bagnolo, oltre che nelle aree limitrofe verso Correggio e Novellara. « Siamo preoccupati – dicono alcuni di loro con un messaggio pervenuto in redazione insieme alle immagini del transito del lupo – soprattutto per gli animali domestici e per coloro che si recano in questa zona per andare a passeggio con i loro cani. Non è il caso di fare qualcosa di concreto per mettere il territorio in maggiore sicurezza, prima che possa succedere una disgrazia?». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupi nel Reggiano, c’è allarme. Scatta la raccolta firme: “Intervenire prima di una disgrazia”

Lupi, l'incubo dei residenti e l'allarme delle associazioni: «Attacchi contro l’uomo anche nel nostro territorio. Sono una minaccia» - I lupi hanno attaccato l'uomo, anche in provincia di Belluno: è l'allarme lanciato dall''Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente e della vita rurali smentendo Francesco Mezzavilla, che ... ilgazzettino.it

A Rimini cresce l'allarme per i lupi: «Siamo in ostaggio». E il sindaco ammette: «Non è solo percezione» - Torna la paura ancestrale dei lupi, ai tempi dei social, dei messaggi che si propagano virali su WhatsApp e ai tempi dell’intelligenza artificiale. corrieredibologna.corriere.it

Buon Natale dai Lupi dell'Appennino Reggiano Il Natale ci ricorda il valore dei gesti silenziosi, delle mani tese, della presenza che rassicura. A tutti i volontari che donano tempo, forza e cuore, e a tutti i cittadini che ci sostengono, va la nostra gratitudine pi facebook