Stellantis cambia piani sull’elettrico | 22 mld di oneri Titolo -25%

Stellantis annuncia un pesante colpo ai suoi piani sull’elettrico. La casa automobilistica italiana e internazionale prevede di sostenere 22 miliardi di euro di oneri straordinari nel secondo semestre del 2025. Immediatamente, le azioni in Borsa crollano del 25%. La società prevede anche di chiudere il 2025 in perdita tra i 19 e i 21 miliardi di euro e cancella il dividendo previsto per il 2026. La notizia scuote gli investitori e mette in discussione le prospettive di rilancio del gruppo.

Milano, 6 feb. (askanews) – Stellantis capitola in Borsa dopo l'annuncio shock di 22,2 miliardi di euro di oneri straordinari nel secondo semestre 2025 e una perdita netta stimata fra -19 e -21 miliardi, con cancellazione del dividendo per il 2026. Il titolo è arrivato a cedere il 30% per poi chiudere in calo del 25,2% toccando i minimi storici a 6,11 euro. In fumo quasi 7 miliardi di capitalizzazione ora pari a circa 18 miliardi, un terzo rispetto a quella di Volkswagen e un decimo rispetto a quella di Toyota. Dai massimi toccati a marzo 2024 di 27,3 euro, il titolo ha perso tre quarti del proprio valore.

