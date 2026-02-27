Il settore dell’auto sta affrontando una fase complessa, con le aziende che si confrontano con i costi crescenti legati alla transizione elettrica. Le difficoltà si riflettono anche nei risultati finanziari, che mostrano un saldo negativo consistente. La spinta verso veicoli più sostenibili sembra aver portato a sfide economiche significative per le case automobilistiche, costrette a rivedere le strategie di produzione e investimento.

Ieri, dopo le anticipazioni da parte del ceo Antonio Filosa (in foto), sono stati ufficializzati i risultati negativi dell'esercizio 2025, primo anno che vede il gruppo chiudere in rosso dalla nascita nel 2021. Stellantis ha così archiviato il 2025 con ricavi netti per 153,5 miliardi (-2%) e una perdita netta di 22,3 miliardi, dovuta a 25,4 miliardi di oneri straordinari. Il ceo Filosa punta il dito sul "costo della sopravvalutazione del ritmo della transizione energetica, con la necessità di reimpostare il business mettendo al centro la libertà dei clienti di scegliere all'interno di una gamma completa di tecnologie: elettrica, ibrida e a combustione interna". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stellantis, l'elettrico presenta il conto. Il bilancio chiude in rosso di 22 miliardi

