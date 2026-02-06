La casa automobilistica Stellantis cambia rotta sull’elettrico e annuncia un passo indietro che costerà circa 22 miliardi di euro. Nel 2025, il gruppo dovrà affrontare questo conto salato, passando da una strategia tutta incentrata sulle auto a zero emissioni a un approccio più ampio, che tiene conto delle nuove regole europee e dell’abbandono del Green deal. Un cambio di passo che potrebbe influenzare il mercato e le scelte future dell’azienda.

Il cambio di strategia costerà a Stellantis 22,2 miliardi di euro. Sono gli oneri stimati, nel 2025, per il passaggio da un focus tutto centrato sull’elettrico a una strategia più ad ampio raggio, che segue anche il cambio delle regole in Ue con l’abbandono del Green deal. L’annuncio di Stellantis fa crollare il titolo in Borsa, bruciando in poche ore quasi sei miliardi di euro di capitalizzazione. In sostanza, Stellantis paga – secondo quanto spiega la società – il suo riposizionamento. La nuova strategia ha portato alla cancellazione di programmi e modelli che, a giudizio dell’azienda, non hanno prospettive di redditività. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Svolta Stellantis sull’elettrico, il passo indietro presenta un conto da 22 miliardi

