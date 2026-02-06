Stellantis presenta il conto della corsa all’elettrico. Dopo mesi di annunci e notizie sulla transizione energetica, la casa automobilistica ha dichiarato di aver registrato 22 miliardi di euro di oneri e svalutazioni nel bilancio annuale. La corsa all’elettrico, che molti vedevano come il futuro, si traduce ora in costi importanti per il gruppo, che si prepara a ristrutturare i propri piani in risposta alle difficoltà del mercato.

Negli ultimi mesi notizie e annunci terremotanti sul mercato e sul settore automobilistico più in generale non sono certo mancati, ma i ventidue miliardi di euro di oneri e svalutazioni annunciati da Stellantis raggiungono una nuova e più catastrofica magnitudo. Anche perché i 22,2 miliardi di euro – e la mancata distribuzione di dividendi – sono relativi al solo secondo semestre del 2025: visti i crolli in Borsa a Milano e New York, non erano evidentemente attesi in questa misura, benché fosse nota la situazione di grande difficoltà. Più in dettaglio, si tratta di 14,7 miliardi per il riallineamento dei piani prodotto, vale a dire cancellazione o posticipo di vari modelli elettrici e svalutazione delle relative piattaforme; 4,1 miliardi per la revisione degli accantonamenti garanzie; 1,3 miliardi per oneri di ristrutturazione (anche del personale) e 2,1 miliardi per il ridimensionamento della supply chain delle batterie, con il conseguente rinvio delle gigafactory, come nel caso di Termoli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

