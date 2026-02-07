Lo schianto di Stellantis a Piazza Affari e la prova di leadership di Elkann e Filosa

La borsa ha punito duramente Stellantis ieri. Il valore in borsa dell’azienda si è ridotto di un quarto dopo l’annuncio del nuovo piano industriale e della decisione di bloccare i dividendi per il 2026. La caduta ha messo sotto pressione la leadership di Antonio Filosa e John Elkann, che ora devono dimostrare di saper gestire questa crisi.

Il crollo in borsa di Stellantis, che ha visto cancellato nella giornata di ieri un quarto del capitale borsistico dopo l’annuncio del cambio del piano industriale e dello stop ai dividendi per il 2026, apre alla prova di leadership per l’amministratore delegato Antonio Filosa e il presidente John Elkann. Il capitalismo, specie quello finanziario, è fatto di tonfi e risalite, di scelte che possono apparire coraggiose e si rivelano rovinose col senno di poi (o viceversa). Quando parliamo di un conglomerato dal profilo al tempo stesso industriale e finanziario, con una proiezione transnazionale e transcontinentale come Stellantis, tali scelte risultano oltremodo complesse dalla diversità dei mercati e dei territori di riferimento. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Lo schianto di Stellantis a Piazza Affari e la prova di leadership di Elkann e Filosa Approfondimenti su Stellantis Piazza Affari Lo stop all’auto elettrica costa a Stellantis 22 miliardi: niente dividendi e crollo a Piazza Affari La decisione di rallentare lo sviluppo dell’auto elettrica fa tremare Stellantis. Stellantis cresce in Italia e spinge per l’auto europea ma cade in Borsa: come va la cura-Filosa Stellantis cresce in Italia, ma in Borsa il titolo cade. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Stellantis Piazza Affari Argomenti discussi: Silvia, un futuro spezzato: tragedia sulla statale 17; Colle di Tenda isolato: chiusa la statale per pericolo valanghe e treni bloccati da un albero. Lo stop all’auto elettrica costa a Stellantis 22 miliardi: niente dividendi e crollo a Piazza AffariLa decisione di rallentare nella corsa all’auto elettrica costa a Stellantis 22,2 miliardi di euro. La cifra è stata resa nota dallo stesso gruppo franco-italiano oggi, venerdì 6 febbraio, tramite un ... tpi.it Stellantis crolla in Borsa con la maxi perdita e lo stop al dividendoStellantis non fa prezzo a Piazza Affari dopo che il gruppo automobilistico ha annunciato un cambio di strategia sull'elettrico che costerà 22 miliardi di oneri, provocando una perdita nel secondo sem ... rainews.it Il Sole 24 ORE. . Le Borse europee chiudono la settimana in positivo. Bene anche Piazza Affari, nonostante Stellantis abbia toccato in giornata anche il -30%. Il gruppo auto ha fatto tremare gli investitori annunciando oneri per 22,2 miliardi e uscite di facebook Ultima seduta della settimana all'insegna dei rialzi per le Borse europee. Anche Piazza Affari riesce a strappare una chiusura positiva, nonostante il tracollo di Stellantis. La giornata dei mercati: ilsole24ore.com/art/borsa-indi… #Finanza #Borse #merc x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.