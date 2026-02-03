La polizia ha denunciato tre persone durante i controlli alla stazione ferroviaria di Empoli. Gli agenti hanno pattugliato l’area e hanno fermato alcuni sospetti, trovandoli in possesso di droga. Le operazioni continueranno per cercare di tenere sotto controllo la zona e prevenire altri reati.

Empoli, 3 febbraio 2026 – Proseguono i controlli nella zona della stazione ferroviaria e nel centro di Empoli da parte delle forze dell’ordine “finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale“. Le ultime attività hanno permesso alla polizia di identificare e denunciare tre cittadini stranieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha visto impegnate il personale del Commissariato di Empoli insieme agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine. Gli agenti hanno eseguito controlli sia nell’area dello scalo ferroviario e sia nella zona centrale della città dove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Detenzione e spaccio di droga. Controlli alla stazione ferroviaria. La polizia denuncia tre persone

Durante i controlli antidroga svolti nelle ultime ore, la polizia ha arrestato un uomo a Firenze e denunciato altri tre in diverse zone di Empoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

