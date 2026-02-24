Poggiofranco stazione ricarica bus via Mitolo | al via i lavori da 4 milioni di euro Ambientalisti furiosi | Ignorati

Le ruspe sono arrivate ieri mattina a Poggiofranco, avviando i lavori per una nuova stazione di ricarica per bus elettrici in via Mitolo, finanziata con 4 milioni di euro. La scelta di costruire questa infrastruttura ha scatenato le proteste degli ambientalisti, che accusano le autorità di aver ignorato le loro richieste. I lavori continuano mentre il quartiere si prepara a un cambiamento significativo.

Alla fine le ruspe sono arrivate ieri mattina e hanno iniziato a liberare la zona per fare spazio alla prima stazione di ricarica per bus elettrici in via Mitolo a Poggiofranco a Bari. Si tratta di un progetto molto contestato. Che aveva ricevuto una battuta d’arresto dall’Anac: l’autorità anticorruzione aveva contestato il primo bando di gara. Per questo il Comune lo aveva annullato in autotutela e, dopo le modifiche, ne aveva pubblicato un secondo a tempo di record. Affidando l’appalto al costituendo R.t.i con Eurosistemi srl come mandataria, Ap Costruzioni e Didaco come mandanti, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 29,784% da applicarsi all’importo posto a base di gara di 4 milioni e 191mila euro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Stazione di ricarica per bus elettrici in via Mitolo, Anac al Comune: "Manca piano di fattibilità"L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha richiesto al Comune di Bari di sospendere gli atti di gara per la stazione di ricarica dei bus elettrici in via Mitolo, evidenziando l’assenza di un piano di fattibilità.

Capitolo San Matteo: entra in funzione la stazione di ricarica di bus elettrici del ComuneÈ arrivata una svolta eco-friendly per il Capitolo San Matteo, con l’attivazione della nuova stazione di ricarica per autobus elettrici.