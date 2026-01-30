Statale 36 | in fase conclusiva i lavori di pavimentazione tra Suello e Civate

Questa mattina i lavori di asfaltatura sulla statale 36 tra Suello e Civate stanno per concludersi. Entro il pomeriggio, gli operai termineranno le operazioni di pavimentazione lungo il tratto in direzione Lecco. La strada era stata chiusa temporaneamente per permettere gli interventi, che sono stati più veloci del previsto. Ora si aspetta solo di riaprire il traffico, che ha subito qualche rallentamento nelle ultime ore.

Finalmente una buona notizia dopo i grossi disagi al traffico di questi giorni. Anas: "Sono interventi inseriti nel piano di opere per Milano Cortina". E il 4 febbraio apre la ciclabile La notizia è stata ufficializzata poco fa da Anas ricordando che i lavori in questione rientrano nel piano di miglioramento della sicurezza dell’asse Giussano-Civate e si inseriscono nel più ampio programma di interventi legati alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina al via il 6 febbraio. Le opere hanno creato in questi ultimi giorni molti disagi al traffico, disagi testimoniati dai numerosi sfoghi rilanciati sui social da tanti automobilisti in coda a lungo per percorrere tratte di pochi chilometri.🔗 Leggi su Leccotoday.it

