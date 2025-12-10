Incidente lungo la Statale 36 in Brianza | soccorsa una giovane
Questa mattina, lungo la Statale 36 in Brianza, si è verificato un incidente tra due veicoli nel tratto tra Annone e Cesana, all'altezza della svolta per Erba e Suello. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere i coinvolti, tra cui una giovane donna. L'episodio ha causato disagi al traffico nella zona.
Un altro incidente lungo la Statale 36. Alle 8 di questa mattina, mercoledì 10 dicembre, due auto si sono schiantate nel tratto AnnoneCesana all'altezza della svolta per ErbaSuello in direzione nord. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nel sinistro è rimasta ferita una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
