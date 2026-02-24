Startlist prima prova discesa Soldeu 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

La startlist della prima discesa a Soldeu si è resa nota, con le italiane che affronteranno la gara con pettorali ben visibili. La competizione, che si svolge tra il 27 febbraio e il 1° marzo, riaccende l’interesse dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta TV, streaming e sui canali ufficiali. I nomi delle atlete italiane sono già noti e pronti a scendere in pista.

Dopo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, torna subito in scena la Coppa del Mondo di sci alpino: le donne ripartiranno da Soldeu (Andorra), dove nel weekend del 27 febbraio-1° marzo si disputeranno una discesa e due superG. Ad aprire le danze sarà la prima prova cronometrata della discesa libera femminile, prevista alle ore 11.00 di mercoledì 25 febbraio: test importante sulle nevi pirenaiche per trovare il giusto feeling e prova le linee in vista della gara. L'Italia potrà fare affidamento sulle sue stelle di riferimento: Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano. Goggia dopo la prova di Discesa: Prima reazione, shock. Ora decidono Brignone e VonnIl fondo è abbastanza vario, ma con tutta la neve che ha fatto è già stato un miracolo trovarla così - analizza l'olimpionica di Pyeonchang -. Sono molto contenta, perché oggi volevo capire gli ...