Startlist discesa Garmisch 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Sabato 28 febbraio alle 11.15 si svolge sulla pista ‘Kandahar’ di Garmisch-Partenkirchen la discesa libera maschile valida per la penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e online, e tra i partecipanti ci sono gli sciatori italiani con i loro pettorali. L’evento si svolge nella località tedesca, con gli atleti pronti a scendere in pista.

Sabato 28 febbraio, dalle ore 11.15, andrà in scena sulla pista 'Kandahar' la discesa libera maschile di Garmisch-Partenkirchen valevole per la quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Dopo la lunga parentesi riservata alle competizioni olimpiche di Livigno, il Circo Bianco riparte con un weekend dedicato agli uomini jet. Favorito d'obbligo il nuovo campione olimpico della specialità Franjo Von Allmen, che dovrà però vedersela con una serie di avversari temibili a partire dai connazionali svizzeri Marco Odermatt e Alexis Monney ma anche gli italiani Giovanni Franzoni, Dominik Paris (entrambi sul podio a Bormio nella discesa a cinque cerchi), Mattia Casse e Florian Schieder, l'austriaco Vincent Kriechmayr, lo statunitense Ryan Cochran-Siegle ed i francesi Nils Allegre e Maxence Muzaton.