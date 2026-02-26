Startlist seconda prova discesa Garmisch 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Venerdì 27 febbraio si svolgerà la seconda prova di discesa a Garmisch Partenkirchen, nell’ambito della tappa di Coppa del Mondo. L'evento prevede l’assegnazione dei pettorali e sarà possibile seguirlo in diretta televisiva e streaming, con orari e dettagli sul programma. Gli atleti italiani si preparano a sfidarsi su un percorso che promette emozioni e adrenalina.

Venerdì 27 febbraio andrà in scena la seconda prova cronometrata di discesa, parte del programma della tappa di Coppa del Mondo a Garmisch Partenkirchen (Germania). Sulla mitica Kandahar, gli uomini-jet saranno chiamati a testarsi ulteriormente per trovare il feeling giusto sulla neve teutonica e nello stesso tempo comprendere quali siano le linee più redditizie da seguire. Attesa in casa Italia per i medagliati olimpici Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Il bresciano, argento a Cinque Cerchi sulla Stelvio, ha interpretato nel suo solito modo il training numero uno, attaccando e ottenendo il miglior tempo. Discorso diverso per il campione della Val d'Ultimo, bronzo olimpico a Bormio, che ha avuto un approccio molto diverso su questa pista.