Startlist prima prova discesa Garmisch 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Domani, giovedì 26 febbraio, a Garmisch Partenkirchen (Germania) si aprirà la tappa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la prima prova cronometrata della discesa libera, che scatterà alle ore 10.00. Saranno al cancelletto di partenza 62 atleti in rappresentanza di 15 Paesi. Tra di essi vi saranno ben sette italiani al via: Giovanni Franzoni col 6, Dominik Paris con l’8, Florian Schieder col 9, Mattia Casse col 14, Christof Innerhofer col 27, Benjamin Jacques Alliod col 30 e Guglielmo Bosca col 36. Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch Partenkirchen (Germania) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

